Thüringen Hygienemaßnahmen zum Start des Schulbetriebes

Hauptinhalt

Ab Montag gehen in Thüringen die Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule, die bald ihr Abitur schreiben werden. Damit die Hygienebestimmungen eingehalten werden, mussten die Schulen in den vergangenen Tagen viel vorbereiten – das Bildungsministerium hat einen Hygienekatalog verschickt, in dem steht, worauf jetzt geachtet werden muss.

von Lily Meyer, MDR-AKTUELL-Landeskorrespondentin Thüringen