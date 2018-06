Doch ein Platz in der Humanmedizin kostet das Land zwischen 180.000 und 200.000 Euro pro Jahr. Zu viel, erklärt das Wissenschaftsministerium in Thüringen. Zudem würden auch von den zusätzlichen Absolventen nicht alle in Thüringen bleiben wollen. Das Problem würde damit also bestehen bleiben.

Ellen Lundershausen fordert mehr Studienplätze und Prämien für Medizinstudenten, die bleiben. Bildrechte: MDR/Constanze Müller

Auch dafür hat Ellen Lundershausen einen Vorschlag: die Landeskinderquote. "Wer hier in Thüringen Abitur gemacht hat, kriegt zum Beispiel mehr Punkte bei der Vergabe des Studienplatzes." Die Idee findet Anklang – bei der Kassenärztlichen Vereinigung, beim Gesundheitsministerium und auch bei Lehrenden. Doch das Wissenschaftsministerium blockt auch hier, denn so eine Quote würde Nicht-Thüringer diskriminieren. Das wäre verfassungswidrig.



Ein anderer Lösungsansatz, der gerade in den Ministerien diskutiert wird, ist die Landarztquote. Dabei würden Studierende bevorzugt, die sich verpflichten, nach dem Studium zumindest eine Zeit lang in ländlicheren Regionen zu arbeiten. Das Thüringer Gesundheitsministerium spricht sich dafür aus. Das Wissenschaftsministerium will sich erst in den kommenden Monaten dazu äußern.