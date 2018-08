Thüringen Offener Brief für Seenotrettung sorgt für Diskussionen

Für die Thüringer Migrationsbeauftragte Mirjam Kruppa ist das Sterben im Mittelmeer nicht hinnehmbar. Sie bezieht klar Stellung – pro Seenotrettung - und hat die Kommunen aufgefordert, es ihr gleich zu tun. Und zwar, indem sie einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin unterschreiben, den Kruppa entworfen hat.

Kruppa schickt Brief-Entwurf an Kommunen

"Wir halten ein deutsches Engagement bei der staatlichen Seenotrettung für unabdingbar", heißt es unter anderem in dem Entwurf, den Kruppa Anfang August den Kommunen per Mail geschickt hat. "Es geht natürlich um eine Positionierung", sagt sie. "Viele andere Städte in Deutschland haben das auch gemacht. Da sind Freiburg, Stuttgart, Potsdam, Bielefeld. Die haben sich keine Frage der Zulässigkeit gestellt, für die war das selbstverständlich."

Städte- und Gemeindebund warnt vor Unterschrift

Anders als für den Städte- und Gemeindebund, der den Brief kritisiert und sich schriftlich an seine Mitglieder gewandt hat. "Wir halten dieses Vorgehen für rechtlich unzulässig und raten daher den Gemeinden und Städten davon ab, als Gemeinden und Städte so einen Brief zu unterzeichnen", wird in dem Schreiben mitgeteilt. Allgemein politische bundes- und europarechtliche Angelegenheiten zum "aktuellen Umgang mit Flüchtlingsbooten im Mittelmeer" gehörten nicht zu den Aufgaben der Städte und Gemeinden, heißt es in dem Schreiben weiter.

CDU-Migrationspolitiker spricht von moralischer Erpressung

Die CDU-Fraktion pflichtet dem Städte- und Gemeindebund bei. Christian Herrgott, migrationspolitischer Sprecher der CDU erklärt, es stelle zwar niemand eine Seenotrettung in Frage, aber "hier werden explizit die Seenotrettung und die Rettung durch private Initiativen, die ja derzeit auch Gegenstand verschiedener europäischer Gerichts- und Ermittlungsverfahren ist, zusammen in einen Topf geworfen, und die Gemeinden sollen sich nach dem Duktus des Briefes dazu bekennen, eine eigene Stellungnahme hier aus Thüringen an die Kanzlerin zu unterschreiben."

Herrgott wirft Kruppa moralische Erpressung vor und hat den Brief deshalb zum Thema einer aktuellen Stunde der CDU im Landtag gemacht. Um der Migrationsbeauftragten ganz klar zu zeigen, wo die Grenzen ihres Handelns liegen, sagt Herrgott. Und das ausgerechnet an dem Tag, an dem der Kapitän der Lifeline zu Gast im Landtag ist. Auf Einladung des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow.

Linke werfen Abgeordneten AfD-Sprache vor

Herrgotts Rede im Landtag findet allerdings nur bei der AfD Anklang. Die Linken werfen dem CDU-Abgeordneten AfD-Sprech vor und auch von SPD und Grünen kommt Kritik. Migrationsminister Dieter Lauinger formuliert es so: "Das, was Sie werte Damen und Herren Abgeordnete der CDU-Fraktion in Ihrer Begründung der Themenanmeldung als versuchte Politisierung abwerten, ist die Einladung, sich zu den Grundwerten der europäischen Verfassung und zu den Menschenrechten zu bekennen."

Kruppa hält an Initiative fest