Um in Mitteldeutschland bei Waldbränden künftig besser gerüstet zu sein, will Thüringen bei der Innenministerkonferenz in der kommenden Woche in Kiel Verbesserungen erreichen. Zwar habe der Bund 16 sogenannte Zivilschutzhubschrauber, aber davon stehe keiner in Thüringen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt.