Löschhubschrauber bei einem Waldbrand in Plaue im Ilmkreis im Einsatz. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Waldbrände Thüringen will Löschhubschrauber kaufen

Nach Einschätzung von Thüringens Innenminister Maier fehlt es in Mitteldeutschland an Löschhubschraubern. Um das zu ändern, will Maier gemeinsam mit Sachsen und Sachsen-Anhalt einen solchen Hubschrauber anschaffen.