Das 500-Seelen-Dorf Mattstedt liegt im Nordosten Thüringens, nicht weit von Apolda. Dass sich hier am Samstag tausende Neo-Nazis versammeln, lässt sich nicht verhindern. Denn das Konzert ist als politische Versammlung angemeldet und genießt deshalb den besonderen Schutz des Versammlungsrechts, erklärt Innenminister Georg Maier: "Und das perfide daran ist ja, dass sich Nazis auf ein Recht berufen, was sie wahrscheinlich, wenn sie an die Macht kämen, sofort abschaffen würden."

Das Konzert in Mattstedt reiht sich ein, in eine ganze Serie von Veranstaltungen und Versammlungen der rechtsextremen Szene, darunter auch Vorträge und Stammtische. Gut 100 davon hat das Innenministerium im vergangenen Jahr in Thüringen registriert.

Nazikonzert- ein gutes Geschäft

Dazu kommen knapp 30 Versammlungen rechtsextremistischer Parteien. Dass Thüringen eine Art Hochburg für rechtsextreme Veranstaltungen geworden ist, führt Maier unter anderem auf die zentrale Lage Thüringens und die hier entstandenen Strukturen zurück. Außerdem lasse sich gerade mit Rechtsrock-Konzerten viel Geld verdienen: "Da machen sich einige Leute die Taschen richtig voll. Und wenn es uns gelingt, dieses Geschäftemachen einzuschränken oder sogar zu verhindern, dann wird das auch wieder verschwinden. Davon bin ich ziemlich überzeugt."

Linke-Politikerin schlägt juristische Überprüfung vor

Die Linke-Abgeordnete Katharina König-Preuss sieht gerade in diesem Geschäftemachen eine Chance, Rechtsrock-Konzerte in Zukunft verbieten zu können. Dazu müsste die Veranstaltung in Mattstedt im Nachgang juristisch überprüft werden: "Das heißt, dass die Gemeinde Mattstedt ein Klageverfahren anstrebt und sagt: Das war gar keine Versammlung im Sinne des Versammlungsrechtes, sondern das war am Ende ein kommerzielle Veranstaltung mit dem Ziel, Mittel in Höhe von… zu erwerben."

Eintritt und freie politisches Versammlung passen nicht zusammen

Sollte das Gericht dem zustimmen, könnte man im Nachhinein ganz anders an die Veranstaltungsorganisatoren herantreten. Wenn das nicht klappt, gebe es aber eine weitere Möglichkeit: "Wenn das Gericht 'nein' sagt, das ist eine Versammlung im Sinne der Versammlungsfreiheit, auch wenn da Ticketpreise von 45 Euro kursieren, dann wäre das die Vorlage, um damit eine Verfassungsänderung vorzubereiten, die explizit Eintritt bei Versammlungen im Sinne des Versammlungsrechts ausschließt. Das man eben sagt: Ja, alle Menschen können sich frei und ohne Anmeldung unter freiem Himmel versammeln. Aber in dem Moment, wo ich mir ein Ticket kaufen muss, um an einer politischen Versammlung teilzunehmen, ist dieses Versammlungsrecht verwirkt."

Innenminister setzt auf kleine Nadelstiche

Das Innenministerium müsste diese Klage unterstützen, so König-Preuss weiter. Vorerst setzt Innenminister Maier auf eine Politik der kleinen Nadelstiche. Nicht nur am Samstag in Mattstedt, sondern auch bei auch bei kleineren Veranstaltungen: "Wenn ich weiß, da findet was statt, dann werde ich da ausreichend Polizeikräfte hinschicken, die mal Ordnungswidrigkeiten checken. Das heißt abgefahrenen Reifen, auch Alkoholkontrollen. So richtig ekelig," kündigt Maier an.