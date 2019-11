Nach der Landtagswahl ist weiter unklar, wer das Land in Zukunft regiert.

Nach der Landtagswahl ist weiter unklar, wer das Land in Zukunft regiert.

Nach Landtagswahl in Thüringen CDU und FDP wollen "Simbabwe-Koalition" ausloten

In Thüringen ist immer noch nicht klar, in welcher Konstellation in Zukunft das Land regiert wird. Linke, SPD und Grüne haben sich bereits schon für Gespräche getroffen. Nun möchten sich auch CDU und FDP mit der SPD und den Grünen treffen, um über eine "Simbabwe-Koalition" zu sprechen. Doch weder SPD und Grüne scheinen daran interessiert sein.

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL