Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit Thüringen: CDU kritisiert frühe Abstimmung über Haushalt 2020

Hauptinhalt

In Thüringen geht die Debatte um den Landeshaushalt für 2020 in die finale Runde. Mehr Geld soll zum Beispiel für die Kommunen, die Digitalisierung an Schulen und Löhne ausgegeben werden. Am Donnerstag beginnen die Beratungen im Plenum, am Freitag soll abgestimmt werden. Und genau das missfällt der oppositionellen CDU. Denn noch ist völlig offen, wer in Thüringen nach den Landtagswahlen die Regierung stellen wird.

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL