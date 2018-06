CDU sieht Holters Pläne kritisch

Der bildungspolitische Sprecher der CDU, Christian Tischner, liest den neuen Gesetzesentwurf so: "Es gibt viele Eltern, die den Wunsch haben, ihr Kind, weil es eine Lernbehinderung hat, weil es eine emotionale Entwicklungsstörung hat, an einer Förderschule einzuschulen. Und mit diesem Gesetz ist es diesen Eltern genommen, ihre Kinder in die erste oder zweite Klasse einer Förderschule einzuschulen. Sondern diese Kinder müssen sofort in den allgemeinen Unterricht, haben dort vielleicht zwei oder drei Jahre Misserfolge und werden dann im Grunde genommen aussortiert an eine Förderschule."

Ob lernschwachen Kindern damit ein Negativ-Erlebnis aufgezwungen wird? Bildungsminister Holter schüttelt energisch den Kopf - und dennoch sagt er: "Der Weg der Inklusion ist, dass es tatsächlich erst mal über den gemeinsamen Unterricht geht und dann der Förderbedarf festgestellt wird."

Konkret erklärt Holter, dass etwa taube oder blinde Kinder natürlich auch künftig vom ersten Schultag an in Spezialschulen gehen könnten. "Da steht die Frage nicht!" Aber ansonsten, so Holter blieben die Kinder in der Schuleingangsphase an einer allgemeinen Schule. Nach der ersten oder zweiten Klasse gebe eine entsprechende Diagnose: "Dann kann die Beschulung auch an einer anderen Schule erfolgen."

GEW: Sonderpädagogen und Schulumbauten für Inklusion fehlen

Die große Mehrheit der Förderschulkinder soll also an die normale Grundschule. Diese Aussage steht im Widerspruch zu einem druckfrischen Versprechen der Thüringer Landesregierung. Denn im "Thüringenplan Zukunft Schule" heißt es, dass Eltern jede Schulempfehlung ablehnen könnten. In der Praxis dagegen beschneide man dieses Wunschrecht der Eltern, meint CDU-Politiker Tischner. "Und ich habe schon das Gefühl, dass es ein Landtagswahlthema werden wird, wenn Rot-Rot-Grün die Förderschullandschaft so umkrempeln will, wie es im so genannten Hoff-Ohler-Papier beschrieben ist: denn da steht drin, dass 80 Prozent der Förderschulen nicht mehr existieren sollen."