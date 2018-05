Die aktuelle Neuregelung, dass nur Bürger armer Kommunen zur Kasse gebeten werden und Einwohner reicherer Gemeinden nicht, findet der Gemeinde- und Städtebund so ungerecht, dass man prüft, vor das Landesverfassungsgericht zu ziehen.

Die aktuelle Neuregelung, dass nur Bürger armer Kommunen zur Kasse gebeten werden und Einwohner reicherer Gemeinden nicht, findet der Gemeinde- und Städtebund so ungerecht, dass man prüft, vor das Landesverfassungsgericht zu ziehen.

Die aktuelle Neuregelung, dass nur Bürger armer Kommunen zur Kasse gebeten werden und Einwohner reicherer Gemeinden nicht, findet der Gemeinde- und Städtebund so ungerecht, dass man prüft, vor das Landesverfassungsgericht zu ziehen. Bildrechte: Colourbox.de

Straßenausbaubeiträge Wer zahlt zukünftig neue Straßen in Thüringens Kommunen?

Hauptinhalt

Ein Häuschen direkt an der Straße kann teuer werden, wenn die anliegende Straße neu gebaut wird. Denn in Sachsen, Sachsen-Anhalt und auch Thüringen gibt es bisher so genannte Straßenausbaubeiträge: Hausbesitzer zahlen im Zweifelsfall mit, wenn die Kommune eine neue Teerdecke einzieht. Seit Bayern beschlossen hat, dass kein Bürger mehr zahlen soll, tut sich auch im benachbarten Thüringen etwas. Dort steht ein neues Gesetz zu Straßenausbaubeiträgen auf der Kippe.

von Ludwig Bundscherer, MDR AKTUELL Landeskorrespondent für Thüringen