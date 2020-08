Doch selbst, wenn es mit einer Einstellung klappt: Viele Seiteneinsteiger scheitern nicht an den fachlichen, sondern an den pädagogischen Herausforderungen. Sie kommen mit den Kindern und Jugendlichen, der Gruppendynamik, dem Lärmpegel oder der Arbeitsbelastung nicht zurecht. Auch Minister Holter ist bewusst: "Das ist der Sprung ins kalte Wasser. Wenn die Voraussetzungen stimmen und der Bewerber oder die Bewerberin in den Schuldienst eingestellt wird, dann geht es von Null auf Hundert in die Schule." Einen Vorkurs gebe es in Thüringen bislang nicht. Pädagogisch-didaktisches Rüstzeug erwerben die Seiteneinsteiger quasi nebenbei in Weiterbildungen und in der Schule.