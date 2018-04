Dafür muss der Staatssekretär aber noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten, denn der Nahverkehr liegt im Hoheitsbereich der Landkreise. Und hier kommt ein deutliches "Ja, aber": Die Idee finden die Landräte gut. Aber es gibt noch viele Fragen und Bedenken.



Im Wartburgkreis, am Rande des Freistaats, gehe die Reise mitunter woanders hin, sagt Reinhard Krebs. Der CDU-Landrat schaut da zum Beispiel auf die thüringische Rhön. "Die Menschen haben ihren beruflichen Mittelpunkt in Fulda, bis hinein in den Frankfurter Raum. Für sie ist sowohl Erfurt, als auch Frankfurt von Interesse. Da können wir uns nicht nur in eine Richtung ausrichten, sondern müssen in beide Richtung schauen." Größere Bedenken kommen von Martina Schweinsburg, Präsidentin des Thüringer Landkreistages: Aus ihrer Sicht drohe ein riesiger Verwaltungsapparat.