IHK Südthüringen spricht von Staatskrise

Weniger geduldig ist Peter Traut. Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Südthüringen fordert ein sofortiges Ende des politischen Stillstands:

"Wir sind nach vielen Jahren, wo es aufwärts ging in Thüringen, zehn Jahre lang, jetzt an einem Punkt, wo die Industrie in Thüringen – der stabilste und treibendste Pfeiler in Thüringen – anfängt zu wackeln. Und in dieser Situation braucht man Partner, politische Führung. Es sind Themen im Bereich Fachkräfte, Fachkräftezuwanderung, Stabilisierungen, Kurzarbeit."

Das Land müsse wieder geführt werden, fordert Traut, der durchaus von einer Staatskrise sprechen würde.

"Bitter enttäuscht von der gesamten Politik"

Die demokratischen Kräfte müssten sehen, dass sie sich nicht von einer Partei am Nasenring durch die Manege führen lassen, sagt Rolf Busch. Der Landesvorsitzende des Thüringer Lehrerverbands ist bitter enttäuscht von der gesamten Politik: "Weil sie letztendlich das wichtigste Wahlversprechen, was alle Parteien in diesem Wahlkampf angekündigt haben – nämlich, dass es weniger Unterrichtsausfall und mehr Lehrer gibt –, dass dazu überhaupt nichts passiert ist bis jetzt. Und die Situation, in die sich jetzt die Politik gebracht hat, auch keinen Beitrag dazu leistet, dass sich das in den nächsten Monaten ändern würde."

Vielleicht entscheidet sich am Freitag, wie die Thüringer Regierung in Zukunft aussehen soll. Oberkirchenrat Christhard Wagner will vor der nächsten Ministerpräsidentenwahl jedenfalls nichts dem Zufall überlassen: