Sondersitzungen des Landtags finden meistens in den Parlamentsferien statt – also wenn es kein reguläres Plenum gibt, in dem man sich über drängende Themen austauschen kann. Und sie werden eher selten einberufen: Sechs Sondersitzungen hat es in dieser Legislaturperiode, seit 2014, bisher gegeben. Am Mittwoch kommt eine weitere dazu, obwohl bis zur Sommerpause noch zwei reguläre Plenarsitzungen stattfinden, zum Beispiel nächste Woche.