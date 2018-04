Das Wort Regelschule taucht im aktuellen Thüringer Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün nicht auf. Die Landesregierung vernachlässige die Schulform mit den meisten Thüringer Schülern, schimpft der oppositionelle CDU-Bildungspolitiker Christian Tischner.

406 Klassen mit Notenlücken

Für CDU-Bildungspolitiker Christian Tischner ist die Situation an Thüringens Regelschulen nicht hinnehmbar. Bildrechte: dpa Als Beweis nennt er die Notenlücken in den aktuellen Halbjahreszeugnissen. Er hat sie mit den Notenlücken im ersten Halbjahr 2017 verglichen. "Die Entwicklung ist dramatisch! Im letzten Jahr haben 285 Klassen an Regelschulen fehlende Zeugnisnoten gehabt. In diesem Schuljahr sind es 43 Prozent mehr, nämlich 406 Klassen, die betroffen sind. Das sind tausende Schülerinnen und Schüler und was besonders dramatisch ist: dass Schüler betroffen sind, die im Abschlussjahr sind. Also sowohl Hauptschulschüler, die ihren Abschluss machen, als auch Realschulschüler", kritisiert Tischner.

Busch: "Regelschule ist Herzpatient"

Rolf Busch, Vorsitzender des Thüringer Lehrerverbandes, weiß, wie viel Druck auf den Schultern der Lehrer lastet. Bildrechte: dpa Eine klaffende Lücke im Halbjahreszeugnis hatte fast jede fünfte Regelschulklasse. Mit der aktuellen Personaldecke sei nicht mehr zu leisten, meint der Thüringer Lehrerverband. Die Landesregierung solle das bitte auch klar so kommunizieren, fordert der Vorsitzende Rolf Busch. "Klar, Regelschule - früher gab es mal den Spruch - ist das Herzstück des Thüringer Schulwesens. Inzwischen muss man manchmal sagen, es ist der Herzpatient. Dieser Schulform muss man sich wirklich intensiver widmen und das tut man bisher nicht", bemängelt Busch.

Mit Improvisation zur Jahresendnote

Das Bildungsministerium kontert, die Schulämter würden alles unternehmen, um die Anzahl nicht erteilter Noten zwischen Schulhalbjahr und Schuljahresende zu reduzieren. Zahlenmäßig hat das im vergangenen Jahr tatsächlich gut geklappt. Wie die Bemühungen der Schulämter aussehen, weiß man wiederum beim Lehrerverband. Rolf Busch spricht von einem immensen Druck der an die Lehrer durchgereicht werde, um irgendwie die Zeugnisse zu füllen.

"Ich habe von einem Fall gehört, dass in der 10. Klasse kein Kunstlehrer da war und damit man aber die Möglichkeit hat, trotzdem eine Note zu geben, hat man den Schülern gesagt, sie sollen zuhause eine Arbeit anfertigen und dann hat das in der Schule eine kleine Jury bewertet und diese Note ist dann die Note aus der 10. Klasse geworden. Also ich kann das nicht nachprüfen, aber solche Geschichten höre ich immer wieder."

30 Klassen ohne Geschichtsunterricht

In der Statistik mit Notenlücken tauchte diese Kunst-Abschlussklasse also nicht mehr auf. In Kunst und Musik ist der Notenmangel besonders krass. Aber aktuell hatten auch 24 Regelschulklassen keine Chemienote, 13 Klassen keine zweite Fremdsprache, 30 Klassen keinen Geschichtsunterricht, 15 Klassen kein Werken und so weiter.

Mehr Ausbildungskapazitäten für Lehrer gefordert

406 Regelschulklassen haben Notenlücken in ihren aktuellen Halbjahreszeugnissen. Bildrechte: dpa Für CDU Politiker Tischner nicht hinnehmbar: "Wir fordern deshalb dringend ein Maßnahmenpaket! Wir halten es auch für völlig verkehrt, dass 170 Lehrerstellen den Regelschulen in diesem Haushaltsjahr entzogen worden sind, wir halten es auch für verkehrt, dass die Ausbildungskapazitäten für Regelschullehrer – aber auch für alle anderen Schularten – nicht erhöht worden sind."

CDU fordert gleiche Bezahlung für alle Lehrer