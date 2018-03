SPD Thüringen Die Pläne von Tiefensee und den Jusos

Der Thüringer Juso-Vorsitzende Oleg Shevchenko hat konkrete Pläne. Bildrechte: MDR/Ulli Sondermann-Becker

Juso-Chef Shevchenko liefert da schon konkretere SPD-Ziele: "Die ÖPNV-Anbindung muss grundsätzlich besser werden. Busse müssen häufiger fahren oder Rufbusse als alternative Möglichkeiten. Für junge Menschen ist natürlich das Azubi-Ticket weiter ein Thema. Das was die Linke da vorgelegt hat, verdient den Namen nicht mal." Kostengünstiger Nahverkehr für alle jungen Menschen in Ausbildung, dazu mehr Geld vor allem für Gemeinschaftsschulen, das fordert die Parteijugend.



Und noch etwas will der 22-jährige Juso-Chef dem 63-jährigen künftigen Parteichef mitgeben: "Wir haben es in der SPD immer wieder verrafft, neue Gesichter aufzubauen und sie strategisch in Positionen zu bringen, die sie dann befähigen, zu einem Amt zu greifen. Das muss sich ändern." Und zwar am besten heute, beim Sonderparteitag der Thüringer SPD in Weimar.