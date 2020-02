Thüringen Rot-Rot-Grün und CDU suchen Lösung für Ramelow-Wahl

Zwölf Tage liegt die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen jetzt zurück. Wie es nach dem Wahl-Eklat weitergehen soll, weiß bisher noch niemand. Fest steht nur, dass sich Bodo Ramelow erneut einer Ministerpräsidentenwahl stellen will. Allerdings nur, wenn er weiß, dass er im ersten Wahlgang eine Mehrheit bekommt. Ob und wie das funktionieren kann, darüber sprechen am Montag Linke, SPD, Grüne und die CDU. Vertreter der vier Parteien wollen versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden.

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL