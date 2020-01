Die CDU scheint weiter nach ihrer Rolle in der politischen Gemengelage in Thüringen zu suchen. Vom ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten Dieter Althaus kam vor einer Woche der Vorschlag einer Projektregierung bestehend aus Linke und CDU. In einer Klausur will die CDU klären, ob der Vorschlag in den eigenen Reihen überhaupt eine Mehrheit findet. In einem schriftlichen Statement des Generalsekretärs Raymond Walk heißt es: