Das zweite Ziel: Für künftige Maßnahmen erhofft sich die Fraktion eine Art Leitfaden durch das Urteil. "Wie weit darf Politik gehen? Was sind für Voraussetzungen dafür erforderlich?", fragt Möller und fährt fort: "Und natürlich geht's uns auch darum, die von den Maßnahmen besonders Betroffenen, die nicht arbeiten konnten, dass die möglicherweise Rechtsklarheit haben, dass ihnen da was angetan worden ist, was nicht rechtmäßig war und dass sie da entsprechend Schadensersatzansprüche gegen den Staat in die Hände bekommen."