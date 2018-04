Verfassungsgerichtshof Thüringen bis mindestens Mai ohne obersten Verfassungsrichter

Mit 68 Jahren ist Schluss als oberster Verfassungsrichter in Thüringen. Manfred Aschke ist deshalb gesetzeskonform seit dem 21. März Rentner. Dass dieser Tag kommt, war lange klar und dennoch hat es die Politik nicht geschafft, Aschkes Nachfolge zu regeln.

Acht Treffen, kein Ergebnis

SPD-Fraktionschef Matthias Hey fordert eine zügige Entscheidung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Thüringer Spitzen von Linken, Grünen, SPD und CDU sind uneins. Acht Treffen gab es – kein Ergebnis. Diese Hängepartie ist schwer vermittelbar, weiß SPD-Fraktionschef Matthias Hey. Dass die Leute in einer Verfassung seien, die an Ungeduld grenze, das könne er gut verstehen. "Wir haben ja mittlerweile auch schon aus den Medien erfahren, dass es da innerhalb des Verfassungsgerichtshofs Bewegungen gibt, dass Leute sagen: 'Mensch, das ist nicht gut, wenn wir auf Dauer keinen Vorsitzenden haben.' Wir sollten relativ zügig zu Potte kommen."

Wahl frühestens zur Landtagssitzung im Mai möglich

Grünen-Fraktionschef Dirk Adams beharrt auf Vertraulichkeit. Bildrechte: Dirk Adams Und doch hat Rot-Rot-Grün die neunte geheime Verhandlungsrunde am Dienstag abgesagt. Damit ist klar: Auch in der Mittwoch startenden April-Landtagssitzung wird kein oberster Verfassungsrichter gewählt. Thüringen muss darauf mindestens bis zur Landtagssitzung im Mai warten. Wo hakt es also? Grünen-Fraktionschef Dirk Adams meint: "Wir haben – wie immer – Vertraulichkeit vereinbart. Und dabei werde ich auch bleiben. Weil das wichtigste ist der Erfolg, nämlich die Einigung."

CDU beharrt auf Absprachen von 2012

Offiziell will niemand so recht reden. Klar ist allerdings Folgendes: CDU-Chef Mike Mohring besteht auf einer Absprache mit der SPD, dass diesmal die CDU den obersten Richterposten besetzen darf. Allerdings handelt es sich dabei um eine Absprache aus dem Jahr 2012. Die SPD kann sich an diese Absprache mit Mohring nicht erinnern, er schon. Er könne sich am besten erinnern, weil er jederzeit dabei gewesen sei und die anderen alle nicht.



Genau da liegt das Problem: 2012 regierten in Thüringen noch CDU und SPD. Dass heute regierende Linke und Grüne sich nicht an angebliche schwarz-rote-Deals gebunden fühlen, sieht der CDU-Chef aber nicht ein.

CDU-Landesvorsitzender Mike Mohring besteht auf einer Absprache aus dem Jahr 2012. Bildrechte: MDR/Karina Heßland Ich vertraue darauf, dass das, was zwei politische Führungskräfte ausmachen, über die Zeit hinweg hält. Mike Mohring Landesvorsitzender der CDU Thüringen

SPD hofft auf Kompromiss

Die CDU will also den eigenen Kandidaten durchboxen, hat ihn aber immerhin kürzlich gewechselt. Kompromissvorschlag soll nun angeblich ein Richter sein, der aufgrund seines Alters bereits nach halber Amtszeit in Rente gehen würde.

Linke-Franktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow wäre auch bereit, einen CDU-Kandidaten zu wählen. Bildrechte: MDR Für SPD-Chef Hey ein tragbarer Kompromiss: "Wenn es wirklich so sein sollte, dass wir uns aufgrund von aktuellen Bewegungen der einzelnen Verhandlungspartner auf jemand anderen einigen, als die, die momentan so im Lostopf waren, dann würde mich das sehr freuen." Auch Linkenchefin Susanne Hennig-Wellsow signalisiert Wahlbereitschaft für den CDU-Kandidaten – "aber natürlich nicht zu Lasten einer Verschiebung der Mehrheiten im Verfassungsgerichtshof!"

Grüne wollen eigene Kandidatin wählen