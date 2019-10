Die italienische Zeitung La Stampa schreibt: "Bei den Regionalwahlen in Thüringen gewinnt die Linke von Premier Bodo Ramelow. Vor allem dank ihres Ministerpräsidenten werden die Post-Kommunisten stärkste Partei in einem deutschen Bundesland. Das war seit 1990 noch nie geschehen. Aber es ist ein bitterer Sieg für Ramelow, dem durch die x-te Pleite der SPD und den Fehltritt der Grünen die Mehrheit abhanden kommt, mit der er in den letzten fünf Jahren regiert hat."