Thüringen Wem eine Verschiebung der Landtagswahl nutzen würde

Einig ist man sich selten in der Politik, das gilt auch in Thüringen. Was allerdings den Wahltermin im nächsten April betrifft, scheint das anders zu sein. Wen man auch fragt: Fast überall herrscht Einigkeit. Ob das der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Andreas Bühl ist – "Von uns wird nichts ausgehen, was diese Vereinbarung untergräbt" – oder Umweltministerin Anja Siegesmund von den Grünen: "Am 25. April 2021 wird gewählt. Und so stellt sich auch die grüne Partei in Thüringen auf." Vom SPD-Fraktionsvorsitzenden, Matthias Hey, gibt es ebenfalls ein klares Bekenntnis: "Selbstverständlich halten wir an diesem Wahltermin fest – und zwar ganz eisern."