Thüringen Zahnarztpraxen bekommen kaum Schutzausrüstung

Viele Zahnärzte in Thüringen fürchten um ihre Existenz. Anders als ambulante Arztpraxen erhalten sie in der Regel keine von den Kassen finanzierte Schutzausrüstung. Sie sind von einer entsprechenden Vereinbarung ausgenommen, die die Ausstattung von Vertragsärzten mit zentral beschaffter Schutzausrüstung betrifft. So erhalten im Freistaat lediglich sogenannte Schwerpunktpraxen Schutzausrüstung, die von den Krankenkassen finanziert wird. Das bestätigte der Vizechef der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Thüringen (KZV), Roul Rommeiß, MDR AKTUELL. Die restlichen Zahnarztpraxen müssen sich dagegen ihre Schutzausrüstung selbst besorgen und zahlen. Die Landeszahnärztekammer bemüht sich nach eigenen Angaben um vergleichsweise gute Konditionen und hat den Praxen zehn FFP2-Masken für einen Bruttopreis und Versand von gut 64 Euro angeboten.

Die Schwerpunktpraxen sollen derzeit alle Covid-19-Patienten und bestätigten Verdachtsfälle behandeln, wenn sie von ihrem Hausarzt eine entsprechende Bestätigung haben. Die Thüringer KZV empfiehlt, dass sich die Patienten zunächst bei ihrem eigentlichen Zahnarzt melden. Von dort würden sie in die Schwerpunktpraxen geschickt, die über geeignete Schutzausrüstung verfügen sollten. Schwerpunktpraxen sind in Thüringen in der Regel Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen.

Zahnärzte sind nah am Mund und damit an den Atemwegen ihrer Patienten. Bildrechte: imago/Jochen Tack

Dass sie derzeit nur bestimmte Patienten behandeln sollen, führt bei den ambulanten Zahnarztpraxen zu viel Frust. So spricht der Thüringer Zahnarzt Ronald Schneemann im Gespräch mit MDR AKTUELL von 80 Prozent Umsatzeinbußen. Viele Patienten würden aus Unsicherheit ihre Termine absagen. Schneemann bietet gängige Behandlungen in seiner Praxis in Mühlhausen zurzeit nicht an, da es an Schutzausrüstung mangelt. Er könne "nicht mal einen normalen Mundschutz bestellen", sondern lebe nur von seinen Vorräten, erzählt er. Hinzu kommt: Gerade Zahnärzte arbeiten dicht am Patienten und an deren Atemwegen. Auch deshalb müssten sie dringend mit Schutzausrüstung versorgt werden, sagt Schneemann.