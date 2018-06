Die thüringische AfD-Landtagsfraktion hat ein eigenes Rentenkonzept vorgestellt. In Berlin präsentierten Björn Höcke und Jürgen Pohl ihre Diskussionsvorschläge. Björn Höcke sprach davon, dass es sich um "keine rentenpolitische Revolution" handle, sondern um einen "Gegenentwurf zum bestehenden System". Für Jürgen Pohl gilt es zu verhindern, dass der "Osten zum Armenhaus Deutschlands" werde.

Renten-Aufschlag nur für deutsche Staatsbürger

So wollen sie das Rentenniveau generell auf 50 Prozent über das Jahr 2045 hinaus festschreiben. Darüber hinaus erhalten deutsche Staatsbürger einen steuerfinanzierten Aufschlag, wenn sie weniger als 1.500 Euro Rente erhalten und mindestens 35 Jahre in die Beitragskasse eingezahlt haben. Diesen Aufschlag sollen sie ohne Prüfung durch das Sozialamt erhalten. Ausländer haben keinen Anspruch, auch wenn sie in die Beitragskasse eingezahlt haben.

Außerdem sollen in Zukunft von Unternehmen und abhängig Beschäftigten paritätisch drei zusätzliche Prozentpunkte eingezahlt werden. Wer Kinder hat, bei dem fällt jeweils ein Punkt pro Kind weg. Außerdem erhalten Eltern eine zusätzliche Zahlung pro Kind zur Rente. Für das erste Kind gibt es 95 Euro mehr, für das zweite Kind erhalten sie 100 Euro und 125 Euro für das dritte Kind.

Für dieses Konzept werden mindestens 125 Milliarden Euro pro Jahr fällig. Höcke und Pohl rechnen allerdings mit einem steigenden Wirtschaftswachstum, das ab 2040 diese Ausgaben möglich macht. Außerdem sollen Selbstständige, Beamte und Politiker in den Rententopf mit einzahlen. Das gilt allerdings nur für Neueinstellungen. Dazu will die AfD auch arbeitslose Jugendliche besser in Arbeit bringen und diese Einnahmen zur Rentenfinanzierung nutzen.

Gegenkonzept: Rente auf dem Kapitalmarkt

Mit diesem Konzept richten sich die Thüringer AfDler auch gegen den Vorschlag des AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier (Wahlkreis Böblingen), der dem wirtschaftsliberalen Flügel der Partei angehört. Er lehnt hohe Einheitsrenten ab, die über Steuererhöhungen finanziert werden würden. Stattdessen schlägt er ein Leistungsprinzip vor. Nach dem Vorbild des Schweizer Rentensystems sollte statt einer Umlagefinanzierung die Rente aus Kapitalerträgen gedeckt werden. Neben einer Grundrente zur Existenzsicherung würden die Erwerbstätigen dann auf dem Kapitalmarkt investieren ("Lebensrentekonto"), der Staat würde das noch etwas bezuschussen. Dazu können Gutverdiener noch in eine private und freiwillige Zusatzrente investieren.

Beamte und Politiker zahlen auch mit ein

Bei deutschen Staatsbürgern soll die Grundrente um einen Prozentpunkt pro Arbeitsjahr angehoben werden. Das gilt aber nur, wenn mindestens 10 Jahre gearbeitet wurde. Ausländer erhalten nur die Grundrente, wenn sie mindestens 10 Jahre in Deutschland gearbeitet haben. Aufschläge bekommen sie nicht. Außerdem sollen Deutsche je nach Anzahl der Kinder einen geringeren Beitrag für die Grundrente zahlen (ein Kind: 50 Prozent; zwei Kinder: 25 Prozent; drei Kinder: 12,5 Prozent). Ausländer sind hiervon ausgenommen. Auch bei diesem Modell sollen Beamte, Selbstständige und Bundestagsabgeordnete mit einzahlen.

Zur Sicherung der Rente hat die Bundesregierung die Kommission "Verlässlicher Generationenvertrag" eingesetzt. Sie soll bis März 2020 einen Bericht vorlegen.

Meuthen gegen "Staatsbürgerzuschlag"

Besonders die Aufschläge nur für deutsche Staatsbürger sorgten schon vor der Vorstellung für Diskussion. Höcke sagte, er sehe die Staatsbürgerrente als Integrationsinstrument. Damit solle für Ausländer ein Anreiz geschaffen werden, die Staatsbürgerschaft zu beantragen. AfD-Parteichef Jörg Meuthen lehnt den "Staatsbürgerzuschlag" ab. "Deutsche gegen ausländische Beitragszahler auszuspielen, das widerspricht meinem Gerechtigkeitsempfinden", sagte er dem "Spiegel".