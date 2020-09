Außerdem soll es vor dem dritten Wahlgang eine Bedenkzeit geben. Dieser Vorschlag kommt bei der SPD-Fraktion nicht gut an. Genauso wie der Vorschlag der CDU, einen Volkseinwand einzuführen. Ein Gesetz, das vom Landtag beschlossen worden ist, würde dann nicht sofort in Kraft treten, sondern erst nach mehreren Wochen. Kommen in dieser Zeit genügend Unterschriften zusammen, wird in einer Volksabstimmung entschieden, ob das Gesetz in Kraft tritt oder nicht.