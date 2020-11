Corona Was kostet die Thüringer Landtagssitzung im Stadion?

Geld, das auch andere Landtage investieren. In Sachsen-Anhalt wurden Plexiglaskabinen bestellt. Kosten: 26.000 Euro. Wäre das keine Option für den Erfurter Landtag gewesen? Im Frühjahr schon, sagt Landtagspräsidenten Birgit Keller von der Linksfraktion. Allerdings lagen die Kostenvoranschläge damals bei bis zu 100.000 Euro – was zum damaligen Zeitpunkt zu teuer schien.

Die "Verweigerungshaltung" der AfD- Abgeordneten kann er allerdings genau so wenig verstehen: "In anderen Parlamenten, auch im Deutschen Bundestag ist es möglich, auch in einer verminderten Variante die Tagung umzusetzen, aber natürlich ist jeder Abgeordnete in seinen Rechten frei und da gilt es, die Meinung von Frau Herold zu respektieren und so müssen wir mit der Entscheidung von Frau Herold leben." Und die rund 18.000 Euro Miete pro Sitzungstag bezahlen.