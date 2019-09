Die Landesregierung muss erst mal überprüfen, wie viele Haushalte in Thüringen noch für Maßnahmen in ihrer Straße bezahlen müssen, die von 2015 bis Ende 2018 abgeschlossen worden sind, für die aber noch keine Rechnungen verschickt wurden. Bis Sommer nächsten Jahres hat die Landesregierung für diese Überprüfung Zeit, die heute vom Landtag beantragt werden soll.

Ob die Straßenausbaubeiträge überhaupt abgeschafft werden müssen, daran hat Rusch vom Gemeinde- und Städtebund so seine Zweifel. Er befürchtet eine Art Nebeneffekt:

"Wenn beispielsweise der Bürgermeister sich mit den Bürgern die Straßen anguckt und sagt, die könnten wir ausbauen, da kommt so und so viel Geld auf euch zu. Da merken wir in der Vergangenheit, dass die Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, ja, vielleicht warten wir noch mal zwei Jahre."