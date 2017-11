Missstände in Thüringer JVAs Opposition sägt an Lauingers Stuhl

Absetzen kann die Opposition den Justizminister nicht, aber sie kann ihn anzählen, und das macht die Thüringer CDU. Es wird am Donnerstag nächster Woche eine Sondersitzung im Landtag geben, in der die CDU beantragt, den Grünen Dieter Lauinger als Minister für Justiz, Migration und Verbraucherschutz abzuberufen. Für CDU-Chef Mike Mohring ist dieser Schritt unausweichlich: "Die neuen Erkenntnisse, die sich um den organisierten Drogenring in der Justizvollzugsanstalt Tonna offenbart haben, reihen sich in eine Serie von Pannen und Überforderung bei dem Minister ein und haben das Fass zum Überlaufen gebracht."