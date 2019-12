Thüringen Ehrenamt soll in die Verfassung

In Thüringen gibt es noch keine neugebildete Regierung, aber schon die ersten Vorschläge, was in dieser Legislatur angepackt werden könnte: zum Beispiel die Thüringer Verfassung. Was da wie geändert werden könnte, soll am Mittwoch auch ein Thema bei dem Treffen von SPD, Grüne und Linke sein. Aber auch aus anderen Fraktionen gibt es bereits Vorschläge. Was ist aber nötig, um die Thüringer Verfassung zu ändern?

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL