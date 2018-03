Thüringer SPD-Vorsitz Tiefensee, übernehmen Sie!

Tiefensee beschwichtigt: "Glauben Sie mir, ich bin mein Leben lang gewöhnt, viel zu arbeiten. Und das gelingt ganz besonders gut, wenn ich Spaß an der Sache habe, und ich habe sehr viel Spaß an beiden Aufgaben."

Bauseweins Rücktritt war Tiefensees Chance: "In dem Moment, als Andreas Bausewein für sich entschieden hat, das Amt des Parteivorsitzenden niederzulegen, steht automatisch vor einem Politiker wie mir die Frage: Stehst du bereit, in Verantwortung zu gehen oder nicht? Und diese Frage habe ich für mich sehr klar und aus vollem Bewusstsein der Schwere der Aufgabe mit 'Ja' beantwortet."

Heike Taubert hätte gerne mehrere Kandidaten gehabt, wollte selbst aber nicht antreten. Bildrechte: dpa

Mit seinem Wunsch hat der in Gera geborene Tiefensee sich an den Landesvorstand gewandt – am 13. Januar wurde er einstimmig für den SPD-Chefposten nominiert. Tiefensee höre den Parteimitgliedern zu und seine Wurzeln lägen identisch mit denen der Landespartei in der Bewegung 89, wirbt Finanzministerin Heike Taubert. Sie leitet die SPD derzeit kommissarisch, hegt aber keine dauerhaften Ambitionen auf den Vorsitz.



Also stimmte auch Taubert für Tiefensee: "Ich hätte mir natürlich auch eine andere Auswahl gewünscht und auch vorgestellt, aber nachdem klar war, dass andere Parteimitglieder aus sehr nachvollziehbaren Gründen nicht für das Amt des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden antreten wollen, glaube ich, war es klug, dass des Landesvorstand gesagt hat: Wir unterstützen Wolfgang Tiefensee."