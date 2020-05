Der sächsische AfD-Chef Jörg Urban will zum Thema Verfassungsschutz kein Interview geben. Ein Fraktionssprecher schreibt MDR AKTUELL per Mail: "Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag äußert sich gern zu Sachthemen wie der verfehlten Corona-Politik des CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Zu internen Vorgängen sehen wir derzeit jedoch keinen Anlass, Stellung zu beziehen. Der Flügel hat sich Ende April aufgelöst."

Köditz von den Linken hat derweil viele Fragen an den Verfassungsschutz. Zum Beispiel: "Wie sehr prägt der 'Flügel' den AfD-Landesverband? Falls der 'Flügel' so mächtig ist, dass er die Linie vorgibt, dann muss die AfD in Sachsen komplett beobachtet werden. Ich vermute, dass die sächsische AfD nämlich sehr stark 'verflügelt' ist - wenn man das so formulieren kann - und daraus müssen ganz einfach Konsequenzen gezogen werden."