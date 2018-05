Politisch motivierte Straftaten Mehr Angriffe auf Glaubenseinrichtungen

Voraussichtlich ab 2019 wird die Moschee der islamischen Ahmadiyya-Gemeinde in Erfurt gebaut.. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die meisten Anschläge gegen Glaubenseinrichtungen wurden in Städten verübt. In Leipzig registrierte die Polizei sechs Übergriffe, in Erfurt fünf, in Dresden, Magdeburg, Mühlhausen und Zwickau jeweils drei, in Chemnitz zwei. Besonders häufig traf es Einrichtungen in Sachsen: 22 Mal. In Sachsen-Anhalt wurden neun Angriffe erfasst, in Thüringen elf.