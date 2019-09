Datenskandal Strafverteidiger in Sachsen ausspioniert

In Israels Fall wurden sogenannte retrograde Daten erfasst, dabei geht es um Standorte und wann der Anwalt mit wem telefoniert hat. Deren Erhebung und Speicherung ist nur in Ausnahmeausfällen zulässig. Etwa wenn es sich um den begründeten Verdacht handelt, dass derjenige ein Täter oder Mitwirkender an einer Straftat ist. Der Strafverteidiger Israel vertritt jedoch Mandanten – darunter mindestens einen aus Polen.