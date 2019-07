Doch das, was sie von dem Geld bezahlen, hat teilweise nur bedingt etwas mit ihrer Arbeit zu tun, kritisiert der Rechnungshof. Er habe zuletzt etwa 1.500 Belege geprüft und keinen gefunden, der zweifelsfrei über die Verfügungsmittel abgerechnet werden durfte, sagt Präsident Sebastian Dette:

Die Beispiele, die wir vorgefunden haben, waren vielfach die Innenrepräsentation, dass Mitarbeiter verköstigt wurden. Oder die gegenseitige Repräsentation, dass man also ebenfalls Verfügungsberechtigte eingeladen hat. Oder eben auch Spenden. Klammer auf: Wenn man einen Spendenzweck für gegeben sieht, bleibt einem ja auch, das aus der eigenen Tasche zu finanzieren.

Seit 2010 ist Dette Präsident des Rechnungshofs. Bildrechte: City Photo Rudolstadt

In einem Papier, das MDR AKTUELL vorliegt, werden weitere Beispiele genannt: So haben Landespolitiker eine Eintrittskarte für ein Fußballspiel in der VIP-Lounge aus den Verfügungsmitteln bezahlt, bei einem Abendessen mit einem Kollegen rund 100 Euro für alkoholische Getränke ausgegeben oder ein Geflüchteten-Projekt gesponsert, das anderweitig schon offiziell gefördert wurde.