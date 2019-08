In Hoyerswerda gibt es bereits ein Zuse-Museum. Bald auch ein Zuse-Campus? (Archivbild) Bildrechte: MDR/Rica Sturm

Am Geländer vor dem Bahnhof klebt ein "Fuck-AfD"-Aufkleber neben zahlreichen AfD- und NPD-Wahlplakaten. Auch ein paar Meter weiter am Marktplatz redet man davon, was in der Zeitung stand und im Radio lief. Ein Uni-Standort der TU Dresden soll in zehn, zwanzig Jahren am Scheibesee entstehen, im Osten der Stadt, wo momentan noch Camper wohnen und es noch nicht einmal einen Abwasseranschluss gibt. Studenten sollen in die Stadt kommen, in der schon Computererfinder Konrad Zuse tüftelte.