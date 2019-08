Klage beim Landesverfassungsgericht Streit um Unterhaltsvorschuss in Sachsen-Anhalt

Wenn Paare sich trennen, muss ein Elternteil für das oder die gemeinsamen Kinder Unterhalt zahlen. Doch in vielen Fällen ist das nicht möglich, etwa wenn das Gehalt nicht ausreicht. In solchen Fällen springt der Staat ein und zahlt Unterhaltsvorschuss. Aber wer soll das finanzieren? Darüber streiten in Sachsen-Anhalt das Land und die Landkreise vor dem Landesverfassungsgericht.

von Roland Jäger, MDR AKTUELL