Sachsen-Anhalt Schüler klagen über viele Tests und Arbeiten

Maximal drei Leistungserhebungen

Welche Noten noch erhoben werden und in welcher Form, das entscheiden am Ende die Schulen, sagt Stefan Thurmann, Sprecher des Bildungsministeriums in Magdeburg.

Thurmann erklärt: "Die Schulen kennen am ehesten die Rahmenbedingungen der vergangenen Wochen und entscheiden natürlich auch über die Belastung von Schülerinnen und Schülern. Vom Land gibt es eine klare Vorgabe, die gilt auch in den kommenden Wochen weiter, dass nicht mehr als drei Leistungserhebungen in der Woche stattfinden, nicht mehr als eine am Tag, damit die Schülerinnen und Schüler eben nicht über Gebühr belastet werden, aber alles Weitere liegt in der pädagogischen Verantwortung der Schulen."

Alternative Leistungsnachweise möglich

Letzten Endes ist es der Lehrer, der das entscheiden muss, sagt Torsten Wahl. Er ist Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung und unterrichtet Mathe und Technik an einer Gemeinschaftsschule in Aschersleben. Normalerweise braucht es schon eine gewisse Anzahl von Tests und Klassenarbeiten, um Schülerinnen und Schüler vernünftig zu bewerten, so Wahl.

"Wir haben aber jetzt nicht den Normalfall. Man muss dann eben entsprechend Rücksicht nehmen und da appelliere ich ganz einfach das sogenannte pädagogische Augenmaß mit in Betracht zu ziehen", sagt Wahl. Er verzichtet beispielsweise darauf, eine Klassenarbeit zu schreiben.

Wahl erklärt: "Klassenarbeiten müssen nicht unbedingt nachgeholt werden. Da kann man auch sogenannte Ersatzleistungen bringen, die Möglichkeit besteht auch. Also auch rechtlich gibt es da einen gewissen Spielraum. Wichtig ist, dass man sich da in der Schule abspricht und das auch den Eltern mitteilt und dann wird das bewertet."