Sonntagsgottesdienst in der Stadtkirche St. Nikolai in Markneukirchen im Vogtland: Es liegen Unterschriftenlisten für den Landesbischof aus. Bis 2012 stand Carsten Rentzing als Ortspfarrer auf der Kanzel. Die Gemeinde war stolz, dass ihr Pfarrer damals zum Landesbischof gewählt wurde, wenn auch knapp. Und so haben sich Gemeindeglieder bereits am 11. Oktober mit einem offenen Brief an die Synode gewandt.