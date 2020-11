Etwa eine Stunde später saß sie für die FDP-Fraktion in eben diesem Sonderplenum und entschied über Verordnungen. Mitglied der FDP ist sie seit einigen Monaten nicht mehr. Ist das nicht eine ungewöhnliche Situation? Nein, sagt die 63-Jährige. "Wir haben in der FDP-Fraktion gleiche Ziele und für diese Ziele stehen wir ein." Die Sachen, die die Fraktion eingebracht habe, einen Gesetzentwurf und Papiere, die dann in die Ausschuss-Sitzung verwiesen worden seien, habe man gemeinsam erarbeitet.