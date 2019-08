Der Grund dafür liege in den ersten beiden Tagen des Schuljahres – Donnerstag und Freitag – und der Frage: Wer ist da für die Betreuung der Erstklässler zuständig, erklärt Mayerhofer. Im Grundschulbereich sei es oft so, dass die Kinder trotzdem in der Schule seien. Unter den Erstklässlern gebe es nämlich auch Hortkinder, die ab August nicht mehr in den Kindergarten gingen.

Entscheidung für Einschulungstag bei den Schulen

Doch die Hortbetreuung der Erstklässler widerspricht der Rechtslage, die lange ignoriert wurde. Kinder ab sechs Jahren sind ab dem Schuljahresbeginn am 1. August schulpflichtig. Damit ist für ihre Betreuung in der Schulzeit die Schule verantwortlich - und damit das Bildungsministerium.

Dagegen sind Kita oder Hort, die zum Sozialministerium gehören, zumindest am Vormittag in der Schulzeit nicht zuständig. Wenn die Schulen die Betreuung an dem – für die Erstklässler bislang noch freien – Donnerstag und Freitag nach den Schulferien nicht gewähren können, entsteht für manche Eltern eine Betreuungslücke.

Und für Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner bleibt da nur diese variable Lösung: Man könne die Einschulung am Samstag vorher machen, wenn die Schulen das wollen würden. Dann würde der Unterricht inklusive Betreuung für alle, auch für die Erstklässler, am Donnerstag beginnen. "Wenn es aber Schulen gibt, die sagen, wir fanden das System bisher gut, zwei Tage um erstmal reinzukommen, dann kann man das optional machen und am Samstag wie bisher nach dem Schuljahresbeginn die Einschulung machen", erklärt Tullner.

Beschwerde von Kommunen löste Konflikt aus

Seit den 90er Jahren hatten sich Horte also ohne gesetzliche Grundlage an den Donnerstagen und Freitagen nach den Sommerferien um die Erstklässler gekümmert. Bis sich vergangenes Jahr Kommunen, die genauer im Schulgesetz nachgelesen hatten, beim Sozialministerium darüber beschwerten.

Bildungsminister Tullner musste also eine Lösung finden und ist nach Gesprächen mit Schulen und Eltern auf den flexiblen Einschulungstermin rund um das Ferienende gekommen:

Ich will jetzt aber niemandem vorschreiben, dass alle am Wochenende vorher Einschulung feiern müssen, sondern das sollen die Schulen mit den Schulkonferenzen in aller Ruhe für sich selbst entscheiden. Marco Tullner, Bildungsminister Sachsen-Anhalt

Entscheidungsfreiheit der Schulen in der Kritik

Marco Tullner will damit den Schulen und Eltern eine größtmögliche Freiheit lassen. Grundschulpädagogin Thekla Mayerhofer ist damit nicht zufrieden. Sie findet, es sei keine leichte Aufgabe, die dem Ministerium gestellt werde: "Es ist aber auch eigentlich eine Frechheit vom Ministerium zu sagen: Wir haben da ein Problem, so richtig lösen können wir es nicht. Wir wollen auch keinen unglücklich machen. Liebe Schulen, denkt euch doch mal was aus."