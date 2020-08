Ein Verdachtsfall, so schreibt es das Bundesamt für Verfassungsschutz, ist nicht eindeutig extremistisch. Es liegen aber hinreichend Anhaltspunkte vor, die diesen Verdacht rechtfertigen. Über solche Fälle dürfen die Verfassungsschützer in Sachsen bislang nicht öffentlich berichten, anders als beispielsweise in Thüringen oder Brandenburg.