Durch das neue Verpackungsgesetz müssen sich Unternehmen, die Verpackungen in Umlauf bringen, bei der Zentralen Stelle registrieren und sich an den Kosten für das Recycling der Verpackungen beteiligen. Bildrechte: imago/Geisser

Verpackungsgesetz Nur Hälfte der Unternehmen im Verpackungsregister angemeldet

Im Zuge des neuen Verpackungsgesetzes sind in Mitteldeutschland bisher rund 80 Ordnungswidrigkeiten gemeldet worden, teilte die Zentrale Stelle Verpackungsregister mit. Die Hälfte der Fälle habe es in Sachsen gegeben. Zudem habe es Hunderte Anzeigen gegeben. Doch hat das Verpackungsgesetz wirklich was gebracht?

von Matthias Winkelmann, MDR AKTUELL