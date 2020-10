Die Grünen waren lange gegen die Schutzklausel. 1989 seien die Menschen in Sachsen-Anhalt auch für die Versammlungsfreiheit auf die Straße gegangen, so Sebastian Striegel, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen-Landtagsfraktion. Doch nun habe die schwarz-rot-grüne Landesregierung einen Kompromiss gefunden: "Die öffentliche Ordnung wird als Schutzgut aufgenommen. Gleichzeitig wird aber das Ermessen der Versammlungsbehörden gebunden, indem auf den Artikel 37a der Landesverfassung verwiesen wird." Dieser Artikel wurde im März diesen Jahres in die Verfassung aufgenommen und besagt: