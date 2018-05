Verwaltungsreform Ringen ums Thüringer Bergamt

Wenn die Verwaltung spart, finden das Wirtschaftsvertreter meist gut. Doch diesmal ist es anders. Das Thüringer Landesbergamt soll in einem neuen Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz aufgehen. Das Bergamt genehmigt Kiesgruben, wacht über ausgediente Tagebaue oder kümmert sich um Besucherbergwerke.

Angst vor Verlust von Fachkompentenz

Das Landesbergamt kümmert sich um Kiesgruben und ausgediente Tagebaue. Unternehmenverbände fürchten, dass durch die Reform, Fachkompentenz verloren gehe. Bildrechte: MDR/Uli Braumann Doch diese Fachkompetenz wird in der neuen Großbehörde untergehen, befürchtet der Unternehmerverband Mineralische Baustoffe. Geschäftsführer Bert Vulpius lehnt die Reform ab. "Wir gehen davon aus, dass sich Genehmigungsverfahren deutlich verlängern werden. Wir gehen davon aus, dass wir Defizite in der Überwachung der Betriebe haben werden. Weil beispielsweise in einer so großen Umweltbehörde Fragen des Arbeitsschutzes eine ganz andere Gewichtung haben, als wenn wir eine selbständige Bergbehörde haben."

Verband der Wirtschaft: Reform verringert Effizienz

Der Verband der Wirtschaft Thüringens befürchtet sogar wirtschaftliche Nachteile fürs Land. Sprecherin Ute Zacharias fordert, das Landesbergamt müsse selbständig bleiben.

Weil nämlich dieses Landesbergamt sehr professionell arbeite, hoch effizient. Man habe dort 57 Mitarbeiter, die die Voraussetzungen schafften, um 400 Millionen Euro zu erwirtschaften, so Zacharias. Es gebe dort kurze Wege, flache Hierarchien, einen hohen Praxisbezug. Warum sollte man das verändern, wenn das jetzt schon funktioniere, fragt die Sprecherin des Wirtschaftsverbandes.

Mit Großbehörden habe man schlechte Erfahrungen gemacht, ergänzt Zacharias. Vor 17 Jahren habe Thüringen das Landesamt für Geologie in eine größere Behörde integriert. Die Zahl der dort angestellten Geologen habe sich daraufhin halbiert.

Umweltministerium: Bearbeitungszeiten verringern sich

Umweltministerin Siegesmund erhofft sich von Verwaltungsreform, schnellere Bearbeitungszeiten im Bergamt. Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel Anja Siegesmund versteht die Aufregung dagegen nicht. Die Umweltministerin hat die Verwaltungsreform auf den Weg gebracht. Sie versichert, Genehmigungsverfahren gingen künftig schneller.



"Mein Ziel ist ja eine moderne Landesverwaltung, in der es nicht Wochen dauert, bis Anliegen bearbeitet werden. Wir wollen klare Strukturen und im Augenblick ist es doch so: Nehmen wir mal den Bereich Emissionsschutz. Da wird eine Akte angefasst im Thüringer Landesamt für Umwelt und Geologie, einmal bei mir im Haus in Erfurt, dann vielleicht noch in einer weiteren Außenstelle des Landesverwaltungsamtes und damit verlängern sich die Bearbeitungszeiten."

Bisherige Standorte sollen bleiben

Siegesmund sagt, sie wolle die Standorte des Landesbergamtes in Gera und Bad Salzungen vorerst erhalten. Sie wolle aber Zuständigkeiten bündeln. Die Wirtschaft besänftigt das kaum.

Unternehmerverbände: Landesamt soll Wirtschaftsministerium unterstellt werden

Unternehmensvertreter Vulpius missfällt, dass für den Bergbau weiterhin das Umweltministerium zuständig ist. Das hat ja oft eher den Naturschutz als Wirtschaftsinteressen im Blick. "Also wir könnten uns sehr gut vorstellen, dass das Thüringer Landesbergamt dem Wirtschaftsministerium zugeschlagen wird. Rohstoffgewinnung und Rohstoffwirtschaft ist ganz klar ein Wirtschaftsbelang."