Bis zu 1.500 Euro steuerfrei Viele mitteldeutsche Großstädte zahlen Corona-Prämien

Die Mehrheit der mitteldeutschen Großstädte will an in der Corona-Krise engagierte Stadtbeschäftigte eine Prämie zahlen. Die Begünstigten können sich über bis zu 1.500 Euro freuen, die steuer- und sozialabgabenfrei sind. Das ergab eine Umfrage des MDR-Magazins "Umschau" unter den zehn größten Städten in Mitteldeutschland.