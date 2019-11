Matthias Hey, SPD-Fraktionschef in Thüringen Bildrechte: dpa

Hey sagt: "Nach der jetzigen Lesart hätte das Parlament ein Gremium, das würde bestehen aus Vorsitz Linke und die beiden Stellvertreter CDU und AfD. Und kein Mensch kann sich vorstellen, wie dieses Gremium in einem Dreierbund denn arbeiten soll. Die würden sich gegenseitig blockieren und wir würden vom ersten Tag an das wirkliche Chaos haben."



Hey hat auch schon eine Idee, wie die zusätzlichen Vizeposten finanziert werden könnten, ohne dass Mehrkosten entstehen. Der Zuschlag, den bisher die beiden Vizepräsidentinnen bekommen haben, könnte auf alle fünf verteilt werden. Also weniger für jeden einzelnen, in der Summe dieselben Ausgaben.