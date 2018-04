Der Marktplatz von Ostritz liegt in der Frühlingssonne. In der Mitte stehen Birken, an denen weiße Papiertauben hängen. In der Nähe besprechen zwei Männer, wo welcher Stand für das Friedensfest aufgebaut werden soll. Am Freitag soll es hier beginnen.

Stephan Kupka ist Gemeindereferent in der katholischen Gemeinde und einer der Organisatoren des Festes. Musik und Theater, Lesungen und Kino, eine Menschenkette - all das ist von Freitag bis Sonntag geplant. Das Rathaus ist schon mit Bannern geschmückt.

Viele Akteure kommen von außerhalb

Rund 2.400 Leute leben in der sächsischen Stadt Ostritz, in der es am Wochenende voll werden wird. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Rund 100 Helfer aus Ostritz unterstützen das Fest, bei dem Vielfalt erlebbar und der Marktplatz geschützt werden soll, wie die Organisatoren schreiben. Trotzdem gebe es auch viel Skepsis im Ort, sagt Kupka: "Die einen haben Angst, weil ganz viel Polizei im Ort sein wird. Die anderen wissen nicht, was sonst noch für Leute kommen, ob das Hoffnung oder Angst macht. Wir sehen natürlich, dass sich von Anfang an ganz viele Akteure von auswärts gemeldet haben, die präsent sein wollen auf dem Friedensfest."

Besorgte Anwohner

Linke Landtagsabgeordnete haben übers Wochenende zwei Versammlungen angemeldet, unter dem Motto "Rechts rockt nicht" und "Ostritz nicht dem Hass überlassen". Auf diese Unterstützung würde mancher lieber verzichten, sagt ein Mann: "Die Sorgen liegen auf der linken Seite. Keiner sagt uns hier genau, wie viel von den Autonomen oder der Antifa hier auftaucht und was dann passieren wird. Es wird einfach nicht darüber geredet, die erzählen hier immer nur, wir machen hier Friedensfest - finde ich auch richtig - aber was, wenn hier die schwarze Fraktion kommt? Und die wird kommen, wenn man im Internet verfolgt, wer sich da alles so ankündigt."

"Hooligans gegen Satzbau" kündigen sich an

Er zeigt ein Video. Zu sehen ist ein Mann, der sein Gesicht hinter einer weißen Skimaske versteckt - er gehört zu "Hooligans gegen Satzbau". Die Initiative schreibt seit 2014 im Internet gegen rechte Hasskommentare an, oft mit Humor. Diesmal ist ihre Aufforderung eher nüchtern: "Bitte zeigt, dass Sachsen auch eine vernünftige Seite hat. Wir sehen uns am 20. und 21. April in Ostritz".

Großes Polizeiaufgebot geplant

Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, kennt die Sorgen der Anwohner. Bildrechte: dpa Rund 2.400 Leute leben in der kleinen Stadt. Am Wochenende werden insgesamt wohl mehr Polizisten und Demonstranten in Ostritz sein, als die Stadt Einwohner hat, heißt es von der Versammlungsbehörde. Rund 700 Linke Demonstranten sind angemeldet. Auf dem Rechtsrock-Festival werden etwa 750 Besucher erwartet. Dass sich die Ostritzer deswegen sorgen, habe die Polizei wahrgenommen, sagt Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz: "Es gab mehrere Bürgerversammlungen, auch Gespräche mit Bürgern, wo die Polizei zugegen war."

Wir werden alles in unserer Macht stehende dafür tun, dass es keine gewaltsamen Ausschreitungen geben wird. Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz

Knaup sagt, man werde mit zahlreichen Hundertschaften der Bereitschaftspolizei im Stadtgebiet von Ostritz präsent sein: "Das heißt, wir kümmern uns nicht nur um die Versammlungsorte, sondern um das gesamte Stadtgebiet und werden darauf ein sehr wachsames Auge haben, dass ein Zusammenstoßen von Versammlungsteilnehmern sich gegenüber stehender Lager nicht stattfinden wird."

Linke: "Klare Kante mit friedlichen Mitteln"

Thomas Dudzak, Landesgeschäftsführer der Linken in Sachsen, weiß, dass sich die Bilder von randalierenden Autonomen vom G20-Gipfel in Hamburg festgesetzt haben. Er beteuert: "Der Aktionskonsens ist ganz klar, dass es um friedliche Demonstrationen geht. Dass wir zwar klare Kante zeigen wollen, aber das mit friedlichen Mitteln. Das wird ein großes Volksfest werden."

Parkverbote für Anwohner

Auf mehreren Bürgerversammlungen wurden die Ostritzer über das Sicherheitskonzept am bevorstehenden Wochenende informiert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ab Donnerstagabend gilt im Innenstadt-Bereich ein Befahr-, Park- und Halteverbot. Anwohner bekommen Parkplätze außerhalb der Stadt zugewiesen. Katrin Müller-Weichenhain, Chefin der Fleischerei am Markt, hat sich darauf eingestellt. Ihre Kunden sollten ihren Wocheneinkauf schon am Donnerstag machen, rät ein Schild vor dem Geschäft. Sie vertraut darauf, dass das Friedensfest gut abgesichert ist. "Unten der Geißler-Bäcker, der ist in der Beziehung schlecht dran. Auf der einen Seite hat er die Rechten, auf der anderen die Linken. Das ist schon ein bisschen problematisch, weil es darum geht, wird was kaputt gemacht und wer bezahlt dann?"

Kupka: "Wir wollen ja auch Brücken bauen"