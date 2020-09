In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist die Zahl der Waffenbesitzer in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Das geht aus Daten der Innenministerien hervor, die der MDR ausgewertet hat. In Sachsen waren Ende 2019 rund 30.300 Menschen registriert, die mindestens eine erlaubnispflichtige Schusswaffe besitzen, im Jahr 2014 waren es noch rund 26.500. In Sachsen-Anhalt erhöhte sich die Zahl der Waffenbesitzer von 2015 bis 2019 um rund 1.000 auf rund 25.100. In Thüringen gibt es insgesamt rund 26.800 Waffenbesitzer.