In Thüringen sind derzeit fast 27.000 Waffenbesitzer verzeichnet, zu Waffenbesitzkarten gibt es ebenfalls keine Angaben. Die Zahl der Waffen und Waffenteile in privatem Besitz stieg von mehr als 126.000 im Jahr 2014 auf rund 135.000 Ende vergangenen Jahres.

Besonders stark ist in den vergangenen Jahren deutschlandweit die Nachfrage nach Feuerwaffen der EU-Kategorien B und C gestiegen. In der Kategorie B sind genehmigungspflichtige Feuerwaffen verzeichnet, etwa halbautomatische Kurzwaffen, kurze Repetierwaffen oder halbautomatische Langwaffen. Die EU-Kategorie C umfasst meldepflichtige Feuerwaffen wie Einzelladerkurzwaffen oder Einzelladerlangwaffen.

Köditz: Viele rutschen durchs Raster

Die sächsische Linken-Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Waffenbesitz. Bei der aktuellen Gesetzesverschärfung findet sie den Ansatz richtig, "genauer zu schauen, wem man die Erlaubnis gibt, eine Waffe zu besitzen oder auch zu führen". Zudem sei es vernünftig, einen Überblick darüber zu behalten, wie viele Waffen in Umlauf sind. Allerdings ändere das nichts am Grundproblem.

Immer noch ist der Zugang viel zu leicht. Kerstin Köditz Landtagsabgeordnete der Linken in Sachsen

Die neu eingeführte Abfrage der Behörden beim Verfassungsschutz, ob jemand als Extremist gilt, bringe viel weniger als gedacht. In Sachsen werde diese Praxis schon seit Jahren praktiziert. Das Problem sei aber, dass in vielen Fällen der Verfassungsschutz seine Erkenntnisse nicht an die zuständigen Waffenbehörden zurückgebe. "Das liegt daran, dass viele Erkenntnisse zu Personen geheim sind, man will Quellen nicht verbrennen", sagt Köditz. "Trotz der Überprüfung rutschen also sehr viele Personen durchs Raster, weil Informationen zurückgehalten werden. Ich fürchte, dass wird sich so schnell auch nicht ändern."

Sachsen: 32 Anträge von mutmaßlichen Extremisten

Der Verfassungsschutz bestätigte die Aussage von Köditz gegenüber dem MDR teilweise. Falls Erkenntnisse über eine Person als Verschlusssache eingestuft würden, würde erst geprüft und abgewogen, ob Informationen weitergegeben würden. Sei eine Offenlegung nicht möglich, werde dann wiederum geprüft, "ob eine Umformulierung, Verallgemeinerung oder Herabstufung der Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Prüfung oder nach einem gewissen Zeitablauf möglich ist". Seit dem Beginn der Regelabfrage im Februar seien insgesamt von 32 Personen Erkenntnisse an die Waffenbehörden weitergeleitet worden. Ob deshalb die Behörden die Anträge auch ablehnten, ist nicht bekannt.

Laut sächsischem Innenministerium werden im Freistaat halbjährlich rund 8.000 bis 10.000 Überprüfungen bei Erlaubnisscheininhabern durchgeführt. Insgesamt wurden demnach im Jahr 2019 – also vor dem Inkrafttreten der neuen Regelabfrage – in Sachsen 201 waffenrechtliche Erlaubnisse wieder entzogen, im Jahr davor 185.

In Sachsen war es bis Februar Praxis, dass der Verfassungsschutz beim Nationalen Waffenregister eine Anfrage zu waffenrechtlichen Erlaubnissen von Extremisten anfragte. War dies der Fall, wurde diese Erkenntnis an die jeweilige Waffenbehörde weitergeleitet. Seit Februar ist es umgekehrt: Bei Neuanträgen zu waffenrechtlichen Erlaubnissen fragt die jeweilige Behörde den Verfassungsschutz zu Einträgen über die betreffende Person an.