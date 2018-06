Immer wieder wird die Polizei wegen tätlicher Auseinandersetzungen in den Leipziger Osten gerufen.

Immer wieder wird die Polizei wegen tätlicher Auseinandersetzungen in den Leipziger Osten gerufen. Bildrechte: dpa

Nachgefragt Wann kommt die Waffenverbotszone in Leipzigs Eisenbahnstraße?

Mehrere Schüsse fallen am 25. Juni 2016 in der Leipziger Eisenbahnstraße. Ein Streit zwischen zwei Rockerbanden war eskaliert. Am Ende ist eines der Bandenmitglieder tot. Nicht zuletzt dieser Vorfall veranlasste das Land Sachsen, diesen Kriminalitätsschwerpunkt besonders zu schützen. Im November 2017 verkündeten der damalige Innenminister Markus Ulbig und Oberbürgermeister Burkhard Jung, die Straße im Osten Leipzigs zur Waffenverbotszone machen zu wollen. Wie ist der aktuelle Stand?

von Thomas Matsche, MDR AKTUELL